В нескольких населенных пунктах Забайкалья ввели карантин

В четырех населенных пунктах Забайкальского края действуют жесткие карантинные меры. Они введены с сегодняшнего дня, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь идет о поселке Ясная Оловяннинского района, а также о села Цаган-Челутай, Бильчиртуй и поселке Ага Могойтуйского района.

«Меры введены в связи с риском возникновения очагов распространения коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении на официальном портале региона.

Решение о карантине принято по указанию главного санитарного врача по Забайкальскому краю Светланы Лапа. Карантин подразумевает строгий режим изоляции, минимизацию перемещения граждан внутри населенных пунктов, ограничение въезда и выезда из муниципалитетов.

Вчера министерство здравоохранения Забайкальского края сообщило о том, что число случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 30. В поселок Могойтуй была направлена бригада Центра медицины катастроф для оценки ситуации. К сегодняшнему дню было выявлено еще восемь случаев.

Фото: ​сайт министерства здравоохранения Забайкальского края