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На читинские кладбища в Радоницу пропустят только похоронные процессии

Главная Общество
Чита
11:21 23 Апреля 2020
кладбища, запрет, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Чите 28 апреля полиция перекроет несколько улиц. Эта мера будет предпринята для того, чтобы не допустить граждан на городские кладбища.

Мэрия Читы издала распоряжение «Об обеспечении безопасности граждан в день поминовения усопших (Радоницы) 28 апреля 2020 года». Его цель – не допустить скопления горожан в период пандемии коронавируса. Исключение будет сделано только для похоронных процессий.

По данным сайта мэрии столицы Забайкальского края, в этот день с 6:00 до 23:00 будут закрыты для автотранспорта ул. Курнатовского от ул. Коханского до Объездного шоссе, Объездное шоссе от ул. Верхоленской до Каштакской транспортной развязки и ул. Баранского от ул. Куйбышева до границ Читинского района.

Согласно сообщению официального портала Забайкальского края, в регионе зарегистрировано 73 случая заражения COVID-19. Семь человек выздоровело.

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