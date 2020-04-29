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В Забайкалье решили ввести электронные пропуска

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Чита
11:08 29 Апреля 2020
общество, пропуск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае будут введены электронные пропуска. Они начнут действовать на территории Читы и Читинского района.

Введение цифровых пропусков призвано сдержать распространение коронавирусной инфекции.

«Оформить временный пропуск самостоятельно можно для того, чтобы сходить в магазин или аптеку, выгулять собаку, для посещения больницы или поликлиники, поездки по личным и семейным делам - но не более двух раз в неделю, осуществить выход для волонтерской деятельности или передвижения со служебным удостоверением», - пояснила министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона Евгения Батуева.

Дата введения пропусков в сообщении официального портала Забайкалья не указана. В регионе к 28 апреля было выявлено 109 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Случаи заражения зарегистрированы в Чите и девяти районах края.

Фото: сайт министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края

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