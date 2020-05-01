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Приволжские парашютисты прибыли на тушение забайкальских пожаров

Главная Общество
Чита
14:05 1 Мая 2020
пожары, аэропорт, парашютисты
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальский край, где бушуют природные пожары, перебрасываются дополнительные силы «Авиалесоохраны». 25 парашютистов и 75 десантников из Приволжского федерального округа высадились сегодня в читинском аэропорту.

«Прибывшие пожарные парашютисты будут рассредоточены по краю по разным районам, разным наиболее сложным очагам», - сказал забайкальский губернатор Александр Осипов официальному порталу региона.

Как уточнил министр природных ресурсов Забайкальского края Сергей Немков, 75 прибывших сотрудников будут задействованы на территории Читинского района, еще 25 - в Сретенском районе.

Кроме того, по данным краевых властей, в Забайкалье будут переброшены пожарные из Иркутской области. Они будут работать в Петровск-Забайкальском районе.

По данным главного управления МЧС по Забайкальскому краю, 1 мая в регионе сохранится ветреная погода. Скорость ветра будет достигать 25 м/с.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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