Жители Забайкалья надевают маски

Забайкалье пополнило перечень российских регионов, где введен «масочный режим». Он действует в крае с сегодняшнего дня.

Постановление о введении режима подписал губернатор Забайкалья Александр Осипов. Режим установлен в жесткой форме. По данным официального портала региона, граждане обязаны носить маски не только в общественном транспорте и магазинах, но и в жилых домах, во дворах, на детских площадках и рабочих местах.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее «масочный режим» был введен в Новосибирской области. Но в соответствующем документе регионального правительства говорится о ношении масок в общественных местах (в магазинах, на транспорте и др.).

Напомним, в конце минувшей недели в Забайкальском крае было объявлено о введении системы электронных пропусков в Чите и Читинском районе.

Сегодня министерство здравоохранения Забайкальского края сообщило о создании на станции скорой помощи в Чите двух бригад для работы с COVID-19. В их составе 16 человек, это только молодые специалисты.

Фото: сайт министерства здравоохранения Забайкальского края