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Работодателей Забайкалья просят перевести сотрудников на гибкий график

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Чита
11:52 4 Мая 2020
общество, забайкалье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Забайкалье рассматривают сценарии открытия всех предприятий и организаций после выхода из режима самоизоляции. Власти региона уверены, что возвращаться к нормальному графику нужно поэтапно, но не одновременно. Это позволит не допустить вспышки коронавирусной инфекции. 

«Работодателям стоит ввести или продлить гибкие режимы работы для сотрудников. Если это работа на дому, то это может быть удаленная, дистанционная или надомная работа. Особенно рекомендуем такие варианты рассмотреть для беременных женщин, родителей с малолетними детьми, инвалидов, родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, а также  сотрудников возраста 65 лет и старше. Сегодня уже 352 предприятия края перевели своих сотрудников на удаленный режим работы» - пояснила Инна Щеглова, министр труда и социальной защиты населения Забайкалья. 

Напомним, с начала введения ограничительных мероприятий в крае более восьми тысяч сотрудников работают удаленно.

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