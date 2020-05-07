Госпиталь для пациентов COVID-19 готовят в читинской больнице

Пятиэтажное здание ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница» (ККИБ) в Чите может быть отведено для лечения больных с COVID-19. Это произойдет в том случае, если не будет хватать коек в специальном стационаре на базе ГУЗ «Городская клиническая больница №1».

ККИБ уже готовится развернуть моногоспиталь для лечения больных с COVID-19. Он будет рассчитан на 152 койки.

«В настоящее время ведется вся необходимая подготовка. В маленьком двухэтажном корпусе размещается лаборатория, также там будет организована зона отдыха для персонала. Пятиэтажное же здание будет полностью отведено для лечения заболевших коронавирусной инфекцией», - сообщил главный врач ККИБ Сергей Юрчук на странице учреждения в соцсети Facebook.

При таком развитии событий пациенты ККИБ с иными диагнозами будут переведены в краевую клиническую больницу, детскую клиническую больницу, кожвендиспансер.

По состоянию на 7 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 262 случая заболевания COVID-19. Из медучреждений уже выписано после выздоровления 88 человек.

Фото: официальный портал Забайкальского края