Забайкалье: «Школам необходимо предусмотреть индивидуальную выдачу аттестатов»

Школы Забайкальского края получили рекомендации относительно сроков завершения этого учебного года. Их направило министерство образования региона.

В первых-восьмых и десятых классах учебный год необходимо завершить не ранее 22 мая. В девятых и одиннадцатых - не ранее 29 мая.

«Вручение аттестатов пройдет после официального утверждения результатов экзаменов по обязательным предметам. Однако школам необходимо предусмотреть индивидуальную выдачу аттестатов, исключив скопление обучающихся и педагогов», - отмечается также в сообщении официального портала Забайкалья.

Аттестаты об основном общем образовании минобразования края рекомендует вручить с 20 по 30 июня, исключив 22 июня. Аттестаты о среднем общем образовании - с 25 июня по 5 июля.

В сибирских регионах утверждают разные сроки окончания учебного года и подведения его итогов. Например, как писали Sibnovosti.ru, занятия в школах Иркутской области продлится до 25 мая. Но уже с 6 мая нагрузка в большинстве из них была сокращена. В Кемеровской области выпускные пройдут не раньше августа.

Фото: официальный портал Забайкальского края