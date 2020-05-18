Читинский военный госпиталь может принять гражданских пациентов с COVID-19

Военный клинический госпиталь в Чите может принять гражданских больных, зараженных COVID-19. В медицинском учреждении минобороны РФ для них подготовлено 50 коек.

«В 321-м военном клиническом госпитале предусмотрено развертывание 50 коек, сейчас они в наличии имеются, до 18 мая 35 коек будут обеспечены кислородом, имеются 14 аппаратов искусственной вентиляции легких, еще четыре поступят 20 мая, будет полностью обеспечена потребность», - привел официальный портал Забайкальского края комментарий вице-премьера правительства региона по социальным вопросам Аягмы Ванчиковой.

ФГКУ «321 военный клинический госпиталь Министерства обороны Российской Федерации» расположено на ул. Горького.

Ранее на базе первой городской больницы в Чите было дополнительно развернуто 156 мест для больных COVID-19. Всего же, по данным властей региона, к концу второго этапа подготовки коек для зараженных коронавирусом будет подготовлено 1 173 места для больных.

По данным на 18 мая, в Забайкалье выявлено 595 случаев заболевания COVID-19. Пять пациентов скончалось.

Фото: официальный портал Забайкальского края