«Родное Забайкалье» займется благоустройством места захоронения жертв репрессий в Чите

В июне в лесном массиве на северо-востоке Читы начнется благоустройство места массовых захоронений жертв политических репрессий. Об этом сообщил сайт мэрии столицы Забайкальского края.

По данным муниципальных властей, первый этап работ рассчитан на июнь-июль. Он предусматривает строительство центрального входа и основной аллеи, асфальтирование парковки и т. д. Работы первого этапа будут завершены к 9 августа - краевому Дню памяти жертв политических репрессий.

На втором этапе планируется строительство Стены памяти с именами репрессированных забайкальцев. Это не менее 11 тыс. человек.

Заказчиком работ выступает общественное движение «Родное Забайкалье».

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году пройдет реконструкция Мемориала жертв политических репрессий, который расположен недалеко от аэропорта Иркутска.

Фото: сайт мэрии Читы