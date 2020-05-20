«Родное Забайкалье» займется благоустройством места захоронения жертв репрессий в Чите

В июне в лесном массиве на северо-востоке Читы начнется благоустройство места массовых захоронений жертв политических репрессий. Об этом сообщил сайт мэрии столицы Забайкальского края.
По данным муниципальных властей, первый этап работ рассчитан на июнь-июль. Он предусматривает строительство центрального входа и основной аллеи, асфальтирование парковки и т. д. Работы первого этапа будут завершены к 9 августа - краевому Дню памяти жертв политических репрессий.
На втором этапе планируется строительство Стены памяти с именами репрессированных забайкальцев. Это не менее 11 тыс. человек.
Заказчиком работ выступает общественное движение «Родное Забайкалье».
Как писали Sibnovosti.ru, в этом году пройдет реконструкция Мемориала жертв политических репрессий, который расположен недалеко от аэропорта Иркутска.
Фото: сайт мэрии Читы