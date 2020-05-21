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Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции дома Ореловича в Чите

Главная Общество
Чита
11:05 21 Мая 2020
общество, чита
Автор: Sibnovosti.ru
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Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции объекта культурного наследия – дома Ореловича по улице Бутина, 26 в Чите. Ремонт особняка профинансирует федеральный бюджет. Будут отреставрированы фасад здания, кровля и интерьеры.

«Также здесь проведут ремонт водосточной системы и вентиляционных шахт, восстановление утраченных компонентов здания – балкона и кирпичной кладки завершения парапетного столбика. Кроме того, проектом предусмотрен ремонт инженерных систем тепло- и водоснабжения, канализации, замена кабелей электроснабжения и пожарной сигнализации. Перед главным фасадом здания будет уложена тротуарная плитка», — сообщили в Главгосэкспертизе.

Напомним, двухэтажный особняк надворного советника Ильи Ореловича был построен в начале XX века. Дом выполнен в эклектичном стиле с элементами модерна. Сейчас там размещается Институт природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской академии наук. В 1995 году особняку присвоен статус памятника.

Фото: Чита.ру

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