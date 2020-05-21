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Забайкальский заповедник «Даурский» расширит границы

Главная Общество
Чита
16:00 21 Мая 2020
заповедник, граница, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложило почти вдвое увеличить площадь государственного природного биосферного заповедника «Даурский» в Забайкальском крае. Проект постановления правительства РФ размещен на  федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Площадь «Даурского» предполагается увеличить с нынешних 44,8 тыс. га до 84,1 тыс. га. Прежде всего, за счет земель сельскохозяйственного назначения и водного фонда.

«Включаемые в состав территории заповедника участки находятся на юге Забайкальского края, в пределах Приононско-Торейского округа сухих монголо-маньчжурских степей. Большая часть участков примыкает к основной территории заповедника, объединяет малые кластеры в единые участки. Исключение составляют два небольших участка в долине р. Борзя, являющиеся местом гнездования занесенного в Красную книгу РФ даурского журавля», - отметили в минприроды.

По данным ведомства, расширение согласовано с властями Забайкальского края и муниципальных образований.

Фото: сайт государственного природного биосферного заповедника «Даурский»

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