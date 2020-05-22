22 мая
Чита
70.92
 
€ 77.8
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

В Забайкалье за сутки скончались три пациента с COVID-19

Главная Общество
Чита
11:21 22 Мая 2020
вирус, больница, рост
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Три пациента COVID-19 скончались за последние сутки в читинском госпитале. В результате число летальных случаев при заболевании коронавирусной инфекцией в регионе выросло до 10.

По данным официального портала Забайкальского края, у скончавшихся трех пациентов заболевание протекало в тяжелой форме и было отягощено онкологией и сахарным диабетом.

К сегодняшнему утру в регионе было зарегистрировано 727 случаев заболевания COVID-19. Вылечить удалось 341 пациента. Сегодня министерство здравоохранения Забайкалья сообщило о том, что в читинской гостинице «Славянка» будут развернуты 134 койки. Из резервного фонда регионального правительства на это будет выделено 7,7 млн руб.

Фото: сайт министерства здравоохранения Забайкальского края

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Читы: Забайкальский заповедник «Даурский» расширит границы

Забайкальский заповедник «Даурский» расширит границы

21 Мая 2020 г.
Минприроды РФ предложило добавить ему 39 тыс. гектаров
Новости Читы: Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции дома Ореловича в Чите

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции дома Ореловича в Чите

21 Мая 2020 г.
Ремонт особняка профинансирует федеральный бюджет
Новости Читы: «Родное Забайкалье» займется благоустройством места захоронения жертв репрессий в Чите

«Родное Забайкалье» займется благоустройством места захоронения жертв репрессий в Чите

20 Мая 2020 г.
Работы начнутся в июне
Новости Читы: Читинский военный госпиталь может принять гражданских пациентов с COVID-19

Читинский военный госпиталь может принять гражданских пациентов с COVID-19

18 Мая 2020 г.
Для них подготовили 50 коек
Новости Читы: Забайкалье: «Школам необходимо предусмотреть индивидуальную выдачу аттестатов»

Забайкалье: «Школам необходимо предусмотреть индивидуальную выдачу аттестатов»

12 Мая 2020 г.
Минобразования региона дало рекомендации об окончании учебного года
Новости Читы: Госпиталь для пациентов COVID-19 готовят в читинской больнице

Госпиталь для пациентов COVID-19 готовят в читинской больнице

7 Мая 2020 г.
Под него в случае необходимости отведут пятиэтажное здание
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: В Забайкалье создадут крупное транспортное предприятие

В Забайкалье создадут крупное транспортное предприятие

21 Мая 2020 г.
«Дагаз» будет специализироваться на перевозке инертных грузов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19