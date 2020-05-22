В Забайкалье за сутки скончались три пациента с COVID-19

Три пациента COVID-19 скончались за последние сутки в читинском госпитале. В результате число летальных случаев при заболевании коронавирусной инфекцией в регионе выросло до 10.

По данным официального портала Забайкальского края, у скончавшихся трех пациентов заболевание протекало в тяжелой форме и было отягощено онкологией и сахарным диабетом.

К сегодняшнему утру в регионе было зарегистрировано 727 случаев заболевания COVID-19. Вылечить удалось 341 пациента. Сегодня министерство здравоохранения Забайкалья сообщило о том, что в читинской гостинице «Славянка» будут развернуты 134 койки. Из резервного фонда регионального правительства на это будет выделено 7,7 млн руб.

Фото: сайт министерства здравоохранения Забайкальского края