Гостиницу «Славянка» в Чите превратили в обсерватор

Крупнейший на территории Забайкальского края обсерватор развернут в гостинице «Славянка» в Чите. Об этом краевые власти договорились с Минобороны, которому принадлежит здание.

В нем будут размещаться прибывающие из заграницы и других регионов России. По распоряжению краевого правительства, из резервного фонда выделено более 7,7 млн рублей для оборудования обсервационного помещения по всем требованиям. В здании гостиницы будет создано 134 койки для временной изоляции людей.

Сейчас в крае создано более 330 мест в отделениях обсервации. Они расположены в гостинице «Забайкалье» поселке Забайкальск, в реабилитационном центре «Ямкун», в корпусе Балейской ЦРБ, а также в центре медицинской реабилитации «Дарасун» и спортивной школе «Орбита» в Чите.

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