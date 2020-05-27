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Минздрав РФ отправил экспертов на помощь Забайкалью в борьбе с COVID-19

Главная Общество
Чита
08:51 27 Мая 2020
вирус, министерство, пациент
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство здравоохранения РФ направляет в Забайкальский край группу специалистов для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Такое решение глава министерства Михаил Мурашко принял в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе.

По данным официального портала Забайкалья, в состав группы включены эксперты федерального минздрава.

К 26 мая в регионе зарегистрировали 938 случаев заражения COVID-19. Средний темп прироста за последнюю неделю составил 6,2%. 14 пациентов с коронавирусом скончалось.

ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница» в Чите полностью подготовлено к возможному развертыванию моногоспиталя для лечения COVID-19. Пока больница продолжает работать как провизорный госпиталь - сюда госпитализируют всех больных пневмонией из Читы и ее пригородов, а также пожилых заболевших в тяжелом состоянии со всех районов Забайкальского края.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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