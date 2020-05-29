В селе рядом с Читой могут ввести карантин

Дополнительные ограничительные меры могут быть введены в селе Угдан Читинского района. Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю зарегистрировало резкий рост числа зараженных COVID-19 в этом населенном пункте.

По данным официального портала региона, болезнь подтверждена у десяти жителей, которые находились в контакте друг с другом. При этом вирус крайне быстро распространился среди нескольких семей. Село Угдан с населением 1,3 тыс. человек находится в 15 км от центра Читы.

Всего на 29 мая в Забайкальском крае зарегистрировано более 1 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело 470 человек.

По указанию главного санитарного врача в Чите с 29 мая до 2 июня установлен запрет на работу непродовольственных магазинов площадью до 400 кв. м при отсутствии отдельного наружного уличного входа. Кроме того, запрещена работа объектов торговли непродовольственными товарами, торговых центров, рынков, предприятий сферы услуг после 18:00.

Фото: пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края