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В селе рядом с Читой могут ввести карантин

Главная Общество
Чита
11:13 29 Мая 2020
вирус, роспотребнадзор, запрет
Автор: Sibnovosti.ru
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Дополнительные ограничительные меры могут быть введены в селе Угдан Читинского района. Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю зарегистрировало резкий рост числа зараженных COVID-19 в этом населенном пункте.

По данным официального портала региона, болезнь подтверждена у десяти жителей, которые находились в контакте друг с другом. При этом вирус крайне быстро распространился среди нескольких семей. Село Угдан с населением 1,3 тыс. человек находится в 15 км от центра Читы.

Всего на 29 мая в Забайкальском крае зарегистрировано более 1 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело 470 человек.

По указанию главного санитарного врача в Чите с 29 мая до 2 июня установлен запрет на работу непродовольственных магазинов площадью до 400 кв. м при отсутствии отдельного наружного уличного входа. Кроме того, запрещена работа объектов торговли непродовольственными товарами, торговых центров, рынков, предприятий сферы услуг после 18:00.

Фото: пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края

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