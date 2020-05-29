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Рабочие будут строить крупнейшую школы в Чите в две смены

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Чита
17:22 29 Мая 2020
общество, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Правительство Читы берет на особый контроль строительство школы на 1100 мест в Чите. Из-за пандемии коронавируса, сроки сдачи объекта в эксплуатацию могут затянуться. На стройплощадке дефицит рабочей силы – из-за закрытых границ не смогли приехать 150 рабочих из Китая. Восполнить нехватку специалистов попробуют за счет строителей из Читинской области и других регионов России.

«Это объект капитального строительства, школа на 1100 мест, планируем мы ввод в декабре 2020 года, но в связи с ситуацией по пандемии введены ограничения по ввозу людей, и сроки сложно выдержать из-за отсутствия специалистов на данном объекте строительства», - отметил заместитель директора по производству компании подрядчика ОАО «РУС» Андрей Филонич.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил привлекать к строительству школы неработающих читинцев со строительным образованием или опытом в этой сфере.

Упущенные сроки попробуют наверстать. Для этого строители на объекте будут работать в две смены.

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