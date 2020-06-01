В Бурятию и Забайкалье доставляют защитные костюмы и оборудование

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) поставит в Республику Бурятия в мае-июне в общей сложности 21,4 тыс. защитных костюмов для медиков. Они используются для работы с больными коронавирусной инфекцией.

«Закупка медицинских средств и оборудования осуществляется ФРДВ за счет внебюджетных средств благодаря активно позиции ряд компаний. Это дополнительные меры содействия Дальнему Востоку к помощи со стороны федерального правительства и ряда компаний», - приводит официальный портал региона комментарий вице-премьера правительства России – полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Еще 6,5 тыс. таких костюмов получит Забайкальский край. Кроме того, эти два региона вошли в перечень субъектов федерации, которым оказана прямая финансовая помощь. Им выделены средства для приобретения оборудования для больниц.

30 мая официальный портал Забайкальского края сообщил о том, что в Бурятии приземлился самолет с гуманитарным грузом, который грузовиками доставят в Забайкалье. Это аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, тепловизоры, экспресс-тесты на коронавирус, медицинские кровати.

К сегодняшнему дню в Забайкальском крае зарегистрировано 1 165 случаев заражения COVID-19. В Республике Бурятия – 1 563.

Фото: официальный портал Республики Бурятия