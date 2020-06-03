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Забайкальский край получит новые автомобили скорой помощи

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Чита
17:42 3 Июня 2020
общество, забайкалье
Автор: Sibnovosti.ru
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Правительство России выделило деньги на покупку 11 реанимобилей для Забайкальского края. Каждая машина стоит более 4 млн рублей. Будут закуплены автомобили марок Газель Некст и Ford.

«Сегодня дополнительные машины необходимы, как воздух. Износ специализированной техники большой. Мы ждем уникальные машины – в буквальном смысле, реанимации на колесах», - отметила министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина.

Парк автомобилей скорой помощи в Забайкальском крае значительно изношен. Всего в распоряжении медучреждений 200 машин, половина из них старше 5 лет, а 90 автомобилей нуждаются в срочной замене. В региональном Минздраве сообщают, что новые авто скорой медицинской помощи класса «С» позволят усовершенствовать работу экстренной службы.

Фото: Минздрав

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