Еще два пациента с COVID-19 скончались в Забайкалье

Два человека, зараженных COVID-19, умерли за последние сутки в Забайкальском крае. Число летальных исходов в регионе выросло до 24.

В моностационарах скончались 66-летняя женщина и 63-летний мужчина. По данным официального портала Забайкалья, у пациентов был подтвержден диагноз COVID-19, пневмония и другие тяжелые сопутствующие заболевания.

За последние сутки в крае зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Их общее количество достигло 1 321. К настоящему времени выздоровело 708 пациентов.

Как сообщило сегодня министерство здравоохранения Забайкальского края, в связи с карантином, введенным из-за COVID-19 в читинском ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер», Республика Бурятия принимает на лечение пациентов из соседнего региона.

Фото: сайт министерства здравоохранения Забайкальского края