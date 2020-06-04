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Еще два пациента с COVID-19 скончались в Забайкалье

Главная Общество
Чита
09:43 4 Июня 2020
вирус, пациенты, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
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Два человека, зараженных COVID-19, умерли за последние сутки в Забайкальском крае. Число летальных исходов в регионе выросло до 24.

В моностационарах скончались 66-летняя женщина и 63-летний мужчина. По данным официального портала Забайкалья, у пациентов был подтвержден диагноз COVID-19, пневмония и другие тяжелые сопутствующие заболевания.

За последние сутки в крае зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Их общее количество достигло 1 321. К настоящему времени выздоровело 708 пациентов.

Как сообщило сегодня министерство здравоохранения Забайкальского края, в связи с карантином, введенным из-за COVID-19 в читинском ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер», Республика Бурятия принимает на лечение пациентов из соседнего региона.

Фото: сайт министерства здравоохранения Забайкальского края

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