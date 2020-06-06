Военные развернули полевой госпиталь для больных COVID-19 в Чите

В читинском поселке Каштак размещен полевой многопрофильный госпиталь Восточного военного округа. Здесь могут получать медицинскую помощь до ста человек с диагнозом COVID-19.

«Госпиталь полностью готов к оказанию квалифицированной помощи. Совершили двухдневный марш из Бурятии. Прибыли 5 июня числа в 16:00, на данный момент госпиталь готов полностью», - сообщил сегодня его начальник Виталий Нам.

По данным официального портала Забайкальского края, мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений.

«Продуман технологический процесс, есть приемное отделение для первичного осмотра, для проведения всех необходимых анализов. Для тяжелобольных есть все оборудование, аппараты ИВЛ», - рассказал вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев.

На 6 июня в Забайкалье зарегистрирован 1 471 случай заражения COVID-19.

Фото: официальный портал Забайкальского края