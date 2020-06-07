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В Забайкалье установлен суточный рекорд по заболевшим COVID-19

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Чита
20:33 7 Июня 2020
общество, пациент
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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На 7 июня в Забайкальском крае общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 1551 (+80 за сутки). ​Это рекордный суточный прирост за все время пандемии. 837 человек с диагнозом COVID-19 полностью выздоровели и выписаны из больниц, говорится в официальных сводках. 

Напомним, загруженность коечного фонда в Чите достигает 95%. Всего развернуто 1018 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Больных сегодня принимают восемь стационаров. 

«Министерство здравоохранения региона планирует развертывание резервных коек в Чите  - на базе краевого госпиталя для ветеранов войн, подразделения станции скорой медицинской помощи и курорта «Дарасун»», - рассказали в правительстве. 

Таким образом, ​резервный фонд составит порядка 600 коек.

В Забайкалье установлен суточный рекорд по заболевшим COVID-19
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