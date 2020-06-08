Военный госпиталь в Чите начал работу

Первые шесть пациентов с COVID-19 поступили в полевой многопрофильный госпиталь Восточного военного округа в читинском поселке Каштак. Он был обустроен всего за сутки и начал работу в минувшую субботу.

«За последние четыре дня количество заболевающих каждый день составляло более 70 человек, в то время как неделю-полторы назад было около 50. При этом из 1 018 коек, которые развернуты по краю, боле 800 занято, основное количество заболевающих именно в Чите. Около 400 коек по территории региона, остальные 600 в Чите», - рассказал об эпидемиологической обстановке в регионе губернатор Забайкальского края Александр Осипов, посетивший госпиталь.

По данным официального портала региона, в госпитале подготовлены приемное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

Александр Осипов поручил министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья организовать ремонтные работы на ведущей к госпиталю подъездной дороге.

Как писали Sibnovosti.ru, для создания госпиталя в Чите военные совершили двухдневный марш из Республики Бурятия. Госпиталь рассчитан на 100 пациентов.

Фото: официальный портал Забайкальского края