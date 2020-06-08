Жители Забайкальского края получат новые квитанции за вывоз ТКО

В июле жители Забайкальского края получат исправленные квитанции за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Ранее собственникам квартир пришли платежки с задолженностью за три месяца – с января по март. При этом долг был даже у тех, кто своевременно рассчитался за коммунальную услугу.

В региональном правительстве сообщили, что ошибка возникла из-за технического сбоя. Оператор компания «Олерон+» устранил неисправность и теперь пришлет жителям квитанции с корректными начислениями.

«Жителей края призываем - если вы получили квитанцию, где у вас за три месяца обозначена задолженность, а вы знаете, что уже оплачивали эту услугу, не нужно вносить оплату, нужно немного подождать. Техническая проблема устранена, до конца июня жителям поступят квитанции, которые пойдут за май-июнь, и будут содержать скорректированные данные. Призываем всех соблюдать спокойствие. Еще раз отметим, если вы уже платили за услугу по сбору и вывозу ТКО за предыдущие месяцы, то второй раз платить не нужно», - сообщила заместитель начальника отдела охраны окружающей среды Тамара Микаелян.

В региональном правительстве добавили, что у регионального оператора по сбору и вывозу ТБО работает «горячая линия». Также собственники могут обратиться в Минприроды.