9 июня
Чита
68.31
 
€ 77.19
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

COVID-19 в Забайкалье: число выздоровевших впервые превысило число заболевших

Главная Общество
Чита
09:38 9 Июня 2020
вирус, пациенты, болезнь
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

За прошедшие сутки в Забайкальском крае число выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией пациентов превысило число новых случаев заболевания. В регионе это произошло впервые с начала эпидемии.

За сутки зарегистрировано 70 случаев заражения COVID-19. Выписано же было 74 человека. При этом, руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа отметила, что наблюдается значительное увеличение числа заболевших пенсионеров.

Число скончавшихся пациентов тоже увеличилось – до 31.

«В регионе от коронавирусной инфекции зафиксированы еще два летальных случая. Скончались мужчина 70 лет и женщина 83 лет. У обоих был подтвержден диагноз COVID-19, пневмония и другие тяжелые сопутствующие заболевания», - сообщает официальный портал Забайкальского края.

Фото: сайт министерства здравоохранения Забайкальского края

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Читы: Жители Забайкальского края получат новые квитанции за вывоз ТКО

Жители Забайкальского края получат новые квитанции за вывоз ТКО

8 Июня 2020 г.
Ранее люди получили квитанции с задолженностью за три месяца
Новости Читы: Военный госпиталь в Чите начал работу

Военный госпиталь в Чите начал работу

8 Июня 2020 г.
Туда поместили первых пациентов с COVID-19
Новости Читы: В Забайкалье установлен суточный рекорд по заболевшим COVID-19

В Забайкалье установлен суточный рекорд по заболевшим COVID-19

7 Июня 2020 г.
Развернуты дополнительные койки для пациентов
Новости Читы: Военные развернули полевой госпиталь для больных COVID-19 в Чите

Военные развернули полевой госпиталь для больных COVID-19 в Чите

6 Июня 2020 г.
Он рассчитан на 100 пациентов
Новости Читы: Еще два пациента с COVID-19 скончались в Забайкалье

Еще два пациента с COVID-19 скончались в Забайкалье

4 Июня 2020 г.
Число летальных исходов в регионе выросло до 24
Новости Читы: Забайкальский край получит новые автомобили скорой помощи

Забайкальский край получит новые автомобили скорой помощи

3 Июня 2020 г.
В регион поступит 11 машин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: В Забайкалье не будет вводиться налог на самозанятых граждан

В Забайкалье не будет вводиться налог на самозанятых граждан

4 Июня 2020 г.
Законопроект не собрал необходимого числа голосов в парламенте региона
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19