COVID-19 в Забайкалье: число выздоровевших впервые превысило число заболевших

За прошедшие сутки в Забайкальском крае число выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией пациентов превысило число новых случаев заболевания. В регионе это произошло впервые с начала эпидемии.

За сутки зарегистрировано 70 случаев заражения COVID-19. Выписано же было 74 человека. При этом, руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа отметила, что наблюдается значительное увеличение числа заболевших пенсионеров.

Число скончавшихся пациентов тоже увеличилось – до 31.

«В регионе от коронавирусной инфекции зафиксированы еще два летальных случая. Скончались мужчина 70 лет и женщина 83 лет. У обоих был подтвержден диагноз COVID-19, пневмония и другие тяжелые сопутствующие заболевания», - сообщает официальный портал Забайкальского края.

Фото: сайт министерства здравоохранения Забайкальского края