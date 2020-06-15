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В Забайкалье переболевших коронавирусом в тяжелой форме отправят в санаторий

Главная Общество
Чита
17:45 15 Июня 2020
общество, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Санаторий «Дарасун» в Забайкалье перепрофилируют под реабилитацию пациентов, переболевших коронавирусом в тяжелой форме. Вице-премьер региона Аягма Ванчикова сообщила, что восстанавливать здоровье там будут жители, перенесшие основное осложнение COVID-19 – пневмонию.

«Готовимся к развертыванию третьего этапа оказания медицинской помощи - это реабилитация пациентов после перенесенной COVID-инфекции на базе «Дарасуна». Это наша медицинская организация, уставной деятельностью которой является реабилитация пациентов. В данном случае будем перепрофилировать для пациентов после перенесенного COVID-19», - цитирует Ванчикову ТАСС.

Санаторий «Дарасун» расположен в 135 километрах от Читы. Он является бальнеологическим курортом, где постояльцев лечат минеральными водами. Добавим, что сейчас в Забайкалье 38 пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме.

Фото: Минздрав

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