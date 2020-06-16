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В Забайкалье прекратили продажу путевок в гостиницы на Арахлее

Главная Общество
Чита
10:43 16 Июня 2020
вирус, озеро, отдых
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае приостановили продажу путевок и бронирование мест в гостиницах и базах отдыха на озере Арахлей. Решение принято по рекомендации главного санитарного врача региона Светланы Лапы в связи с эпидемиологической обстановкой.

Базы отдыха на Арахлее приостановят работу с 18 июня по 15 июля.

«Меры запрета не касаются людей, находящихся в служебных командировках, а также сотрудников предприятий и учреждений, размещенных в ведомственных гостиницах. Не действует ограничение и на тех, кто живет в гостинице-обсерваторе», - пояснил официальный портал Забайкалья.

По данным властей региона, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Забайкалье к сегодняшнему утру достигло 2 263 человек. 1 178 пациентов уже выписано из медицинских учреждений, 40 человек скончалось.

Арахлей – озеро, расположенное в 40 км от Читы. Это одно из самых популярных мест отдыха жителей Забайкальского края.

Фото: пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края

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