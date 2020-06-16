Тест на COVID-19 станет обязательным при заезде в детские лагеря в Забайкалье

Воспитанники смогут заехать в детские лагеря Забайкальского края только при наличии справки на антитела или отрицательного теста на COVID-19. Все сотрудники детских лагерей также пройдут обязательное тестирование перед началом работы, сообщает пресс-служба регионального министерства труда и социальной защиты населения. При этом родные не смогут навещать школьников, а весь персонал будет работать продолжительными сменами.

«Мы соблюдаем все необходимые нормы для того, чтобы обезопасить наших детей и сотрудников от коронавируса. В нынешних условиях мы организуем детский отдых с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм и правил. Все лагеря в системе социальной защиты будут закрыты для посторонних, сотрудники будут работать в сменах по 14 дней», - рассказала министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Инна Щеглова.

В корпусах, где будут жить дети, обещают регулярно проводить дезинфекцию. Машины, которые привозят в лагерь продукты, будут проезжать через пост охраны. В этом летнем сезоне в Забайкалье откроют семь лагерей, где отдохнет 481 ребенок.

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