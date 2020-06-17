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Военные готовят для читинцев 30-минутный салют

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Чита
17:14 17 Июня 2020
общество, чита, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Минобороты готовит праздничный фейерверк, который запустят в Чите в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне. В оборонном ведомстве анонсируют, что небо над городом будут раскрашено разноцветными огнями в течение получаса. Салют будет состоять из 30 залпов, диаметр салютных куполов превысит 300 метров. Он начнется в 22:00.

Ранее военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае, провели репетицию салюта. Ее цель – добиться синхронности при работе салютных установок и гаубичных залпов. Во время репетиции военные стреляли холостыми боеприпасами.

Напомним, что 24 июня на площади Ленина в Чите состоится парад Победы. Этот день объявлен выходным.

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