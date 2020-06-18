В Чите высадили аллею медиков в благодарность за борьбу с коронавирусом

В преддверии Дня медицинского работника в Чите высадили яблоневую аллею. Более 100 деревьев теперь растут в Черновском районе города. Глава районной администрации Василий Турсабаев отметил, что аллея создана в благодарность врачам и медперсоналу, которые ведут борьбу с коронавирусом.

«Подумали, что приближается День медицинского работника, и почему бы не приурочить к нему первую закладку аллеи. Яблони взяли из парка Энергетиков, дендрологи подсказали, что яблоня там пошла вширь, ее нужно прореживать. Вот и решили их не вырубать, а брать и давать им вторую жизнь», - отметил Турсабаев.

Кроме яблонь в аллее высадили также 20 сосен и семена ильма. Территориально новое место отдыха расположено между клиническим центром, инфекционной и психиатрической больницами. Городские власти обещают, что скоро там обустроят парк.