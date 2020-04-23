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В Агинском Бурятском округе построят спорткомплекс для борцов-вольников

Главная Спорт
Чита
16:34 23 Апреля 2020
строительство, борьба, комплекс
Автор: Sibnovosti.ru
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В поселке Агинское Забайкальского края появится спортивный комплекс с залом для занятий вольной борьбой. К его строительству приступило ООО «СтройКапитал», ставшее победителем соответствующего конкурса.

По данным сайта администрации Агинского Бурятского округа, спорткомплекс будет состоять из основного зала для борьбы на три ковра и трибуны на 500 посадочных мест. Здесь также разместятся зал для единоборств и тренажерный зал. Строители уже приступили к работе на площадке.

Стоимость проекта составляет 210 млн руб. Строительство продлится два года.

Вольная борьба – один из самых популярных видов спорта в округе. По словам министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья Алексея Гончарова, только в Агинском им занимаются около 150 человек.

Фото: официальный портал Забайкальского края

 

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