19 августа
Чита
73.61
 
€ 87.04
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

В Забайкалье началось строительство комплекса для вахтовиков «Удокана»

Главная Экономика
Чита
09:48 19 Августа 2020
строительство, инспектор, объекты
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В забайкальском селе Чара ООО «Байкальская горная компания» (БГК) приступило к возведению вахтового комплекса. Он необходим для строительства горно-металлургического комбината (ГМК) «Удокан».

О строительстве вахтового комплекса сообщил официальный портал Забайкальского края со ссылкой на Государственную инспекцию региона. По данным ведомства, в состав комплекса войдут производственные и вспомогательные санитарно-бытовые, административные и жилые здания. В их числе столовая, бытовой корпус, два общежития для инженерно-технических работников, три общежития для рабочих, гостиница, физкультурно-оздоровительный комплекс, склады, объекты водоснабжения и др. Работы предполагается завершить в декабре 2021 года.

Чара – ближайший крупный населенный пункт к будущему ГМК. В настоящее время здесь проживает около 2 тыс. человек. Предполагается, что в ходе строительства «Удокана» население увеличится вдвое.

Как писали Sibnovosti.ru, 10 августа БГК сообщила о начале разработки двух участков карьера в рамках строительства первой очереди ГМК.

Фото: Госинспекция Забайкальского края

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Читы: На удоканском карьере Западный началась добыча руды

На удоканском карьере Западный началась добыча руды

13 Августа 2020 г.
Два участка карьера входят в первую очередь освоения Удокана в Забайкалье
Новости Читы: Забайкалью нужна помощь для расселения аварийного жилья

Забайкалью нужна помощь для расселения аварийного жилья

7 Августа 2020 г.
Александр Осипов обратился за ней к министру строительства и ЖКХ РФ
Новости Читы: Забайкальское минэкономразвития займется инвестициями и туризмом

Забайкальское минэкономразвития займется инвестициями и туризмом

29 Июля 2020 г.
В структуре правительства региона произойдут перемены
Новости Читы: Ряд дорог Забайкалья передадут в федеральную собственность

Ряд дорог Забайкалья передадут в федеральную собственность

27 Июля 2020 г.
В их числе обход Читы, подъезд к Песчанке и подъезд к аэропорту Кадала
Новости Читы: Шесть компаний претендуют на статус резидента «Забайкалья»

Шесть компаний претендуют на статус резидента «Забайкалья»

17 Июля 2020 г.
Проекты представлены на заседании наблюдательного совета ТОСЭР
Новости Читы: Минстрой РФ значительно повысил рыночную стоимость забайкальского жилья

Минстрой РФ значительно повысил рыночную стоимость забайкальского жилья

14 Июля 2020 г.
Теперь она составляет 78,2 тыс. рублей за квадратный метр
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Задержан высокопоставленный сотрудник главного управления МЧС по Забайкалью

Задержан высокопоставленный сотрудник главного управления МЧС по Забайкалью

17 Августа 2020 г.
Он подозревается в получении взятки в размере 100 тыс. рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru