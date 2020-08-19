В Забайкалье началось строительство комплекса для вахтовиков «Удокана»

В забайкальском селе Чара ООО «Байкальская горная компания» (БГК) приступило к возведению вахтового комплекса. Он необходим для строительства горно-металлургического комбината (ГМК) «Удокан».

О строительстве вахтового комплекса сообщил официальный портал Забайкальского края со ссылкой на Государственную инспекцию региона. По данным ведомства, в состав комплекса войдут производственные и вспомогательные санитарно-бытовые, административные и жилые здания. В их числе столовая, бытовой корпус, два общежития для инженерно-технических работников, три общежития для рабочих, гостиница, физкультурно-оздоровительный комплекс, склады, объекты водоснабжения и др. Работы предполагается завершить в декабре 2021 года.

Чара – ближайший крупный населенный пункт к будущему ГМК. В настоящее время здесь проживает около 2 тыс. человек. Предполагается, что в ходе строительства «Удокана» население увеличится вдвое.

Как писали Sibnovosti.ru, 10 августа БГК сообщила о начале разработки двух участков карьера в рамках строительства первой очереди ГМК.

Фото: Госинспекция Забайкальского края