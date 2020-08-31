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Забайкалье получит субсидии на пожарные депо и автомобили

Главная Экономика
Чита
10:32 31 Августа 2020
субсидии, правительство, пожары
Автор: Sibnovosti.ru
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Российское правительство выделит Забайкальскому краю 200 млн руб. в качестве субсидии. Средства пойдут на нужды пожарной охраны.

Решение об этом было принято на заседании кабинета министров 27 августа. Как уточнили в министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, всю сумму направят на строительство быстровозводимых модульных зданий пожарных депо и приобретение пожарных автомобилей.

«Забайкальский край входит в число регионов, которые наиболее серьезно страдают от природных пожаров, потому выделение средств на строительство противопожарных модулей и закупку спецтранспорта как нельзя кстати», - прокомментировал решение правительства глава минвостокразвития РФ Александр Козлов.

Средства поступят МЧС из резервного правительственного фонда.

Как писали Sibnovosti.ru, режим ЧС в лесах Забайкалья из-за природных пожаров вводили в апреле этого года.

Фото: сайт министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики

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