Краснокаменский район Забайкалья плохо готовится к зиме

Подготовка теплового хозяйства Краснокаменского района к зиме вызвала тревогу у властей Забайкальского края. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки в район вице-премьера регионального правительства Андрея Гурулева.

По оценке чиновника, на большинстве объектов оборудование не готово к отопительному сезону. Больше всего претензий вызвала ситуация в поселке Ковыли.

«На большинстве объектов ситуация критическая, есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Концессионер ООО «Забайкальский тепловик» до начала октября будет устранять замечания. Если ситуация не изменится, то местные власти будут инициировать расторжение концессионного соглашения», - предупредил вице-премьер (цитата по официальному порталу Забайкальского края).

По данным пресс-службы краевого правительства, сегодня Андрей Гурулев проверит ход подготовки к зиме в Забайкальском районе.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края