Эпидемия удвоила кредиторскую задолженность забайкальских больниц

Кредиторская задолженность медицинских учреждений Забайкальского края к настоящему времени выросла до 1,2 млрд руб. Причиной роста стал простой во время эпидемии коронавирусной инфекции.

Размер задолженности был назван в ходе совещания, состоявшегося в Красночикойском районе региона. В нем приняли участие депутаты краевого парламента.

«Общая кредиторская задолженность на сегодня уже составляет 1,2 млрд руб., в два раза больше, чем на конец прошлого года. Понятно, что самостоятельно справиться с такой нагрузкой больницы не смогут, в территориальном Фонде ОМС средства не прибавляются, а, значит, нужно искать их в краевом бюджете и просить помощи у федерального центра», - привел сайт заксобрания слова руководителя парламентской фракции «Единой России» Алексея Бутыльского.

По данным экономиста ГУЗ «Красночикойская центральная районная больница» Зои Скуратовой, кредиторская задолженность этого учреждения выросла с 1 января 2020 года с 34 млн до 47 млн руб.

«Скорее всего, в октябре перед нами встанет вопрос об аресте счета», - предположила она.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края