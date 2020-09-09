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Эпидемия удвоила кредиторскую задолженность забайкальских больниц

Главная Экономика
Чита
09:31 9 Сентября 2020
больница, долг, совещание
Автор: Sibnovosti.ru
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Кредиторская задолженность медицинских учреждений Забайкальского края к настоящему времени выросла до 1,2 млрд руб. Причиной роста стал простой во время эпидемии коронавирусной инфекции.

Размер задолженности был назван в ходе совещания, состоявшегося в Красночикойском районе региона. В нем приняли участие депутаты краевого парламента.

«Общая кредиторская задолженность на сегодня уже составляет 1,2 млрд руб., в два раза больше, чем на конец прошлого года. Понятно, что самостоятельно справиться с такой нагрузкой больницы не смогут, в территориальном Фонде ОМС средства не прибавляются, а, значит, нужно искать их в краевом бюджете и просить помощи у федерального центра», - привел сайт заксобрания слова руководителя парламентской фракции «Единой России» Алексея Бутыльского.

По данным экономиста ГУЗ «Красночикойская центральная районная больница» Зои Скуратовой, кредиторская задолженность этого учреждения выросла с 1 января 2020 года с 34 млн до 47 млн руб.

«Скорее всего, в октябре перед нами встанет вопрос об аресте счета», - предположила она.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края

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