Авиарейс Чита – Улан-Удэ перейдет в режим ежедневного

Авиакомпания «СиЛА» увеличит частоту рейса, связывающего Читу и Улан-Удэ. С 27 сентября он станет ежедневным.

В настоящее время рейс выполняется с частотой четыре раза в неделю.

Как пояснили в правительстве Забайкальского края, в августе правительство РФ своим постановлением расширило финансовую поддержку на ряд межрегиональных авиамаршрутов. Всего таких новых маршрутов – 138. В их числе восемь, которые выполняются из Читы. Например, в Якутск, Нижнеангарск и Алдан.

«Федеральная субсидия дает возможность снизить цены на билеты за счет применения фиксированного специального тарифа, размеры которого существенно ниже коммерческих тарифов на прочих несубсидируемых рейсах», - напомнил портал правительства Забайкалья.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе «СиЛА» возобновила выполнение полетов на ряде сибирских маршрутов. Например, в Томской области и Республике Алтай.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края