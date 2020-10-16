В Чите построят новую ливневку и отремонтируют старую

Восстановление устаревшей и строительство новой ливневой канализации с на улицах Читы с установками очистки обойдется в 1,62 млрд руб. Работы начнутся в этом году.

Мэрия Читы представила предложения, касающиеся ливневки, на совещании, которое провел губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По словам главы региона, «отсутствие ливневых стоков в Чите доставляет большие трудности всем забайкальцам».

По данным официального портала региона, капремонт и строительство новых ливневых каналов следует провести в границах ул. Матвеева, Кайдаловской, Выставочной, Полины Осипенко, Шилова, Генерала Белика, Ленина, 1-й Новопроточной, Серова. Согласно подсчетам, проведенным специалистами, протяженность новых водоотводов составит 1,2 км, капремонт существующих - 9,6 км. Также запланировано проектирование четырех очистных сооружений.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году после июльских дождей, затопивших улицы Иркутска, власти региона поручили провести ревизию городских систем ливневой канализации. По ее итогам должны быть выработают решения по модернизации ливневки.

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