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В Чите построят новую ливневку и отремонтируют старую

Главная Экономика
Чита
09:49 16 Октября 2020
дождь, строительство, капремонт
Автор: Sibnovosti.ru
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Восстановление устаревшей и строительство новой ливневой канализации с на улицах Читы с установками очистки обойдется в 1,62 млрд руб. Работы начнутся в этом году.

Мэрия Читы представила предложения, касающиеся ливневки, на совещании, которое провел губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По словам главы региона, «отсутствие ливневых стоков в Чите доставляет большие трудности всем забайкальцам».

По данным официального портала региона, капремонт и строительство новых ливневых каналов следует провести в границах ул. Матвеева, Кайдаловской, Выставочной, Полины Осипенко, Шилова, Генерала Белика, Ленина, 1-й Новопроточной, Серова. Согласно подсчетам, проведенным специалистами, протяженность новых водоотводов составит 1,2 км, капремонт существующих - 9,6 км. Также запланировано проектирование четырех очистных сооружений.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году после июльских дождей, затопивших улицы Иркутска, власти региона поручили провести ревизию городских систем ливневой канализации. По ее итогам должны быть выработают решения по модернизации ливневки.

Фото: pixabay.com

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