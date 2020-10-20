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Промпарк «Кадалинский» в Забайкалье достроят в 2023 году

Главная Экономика
Чита
10:31 20 Октября 2020
парк, план, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Промышленный парк «Кадалинский» будет сформирован в Забайкальском крае в 2023 году. Власти региона утвердили план-график его создания.

«Сейчас необходимо зарегистрировать право собственности на землю и передать «Корпорации развития Дальнего Востока» для обеспечения первой очереди. Первый этап работы над проектом предусматривает планировку территории, создание инфраструктуры и строительство зданий. Всю контрактацию «Корпорация развития Дальнего Востока» планирует включить до конца этого года», - привел официальный портал Забайкалья слова вице-премьера регионального правительства Михаила Чуркина.

​Как писали Sibnovosti.ru, проект парка на территории Читы обсуждается еще с 2013 года. Площадь отведенного для него участка составляет 300 га.

«Под размещение парка уже выбрана площадка, где будет построено три здания для размещения резидентов, площадью около 4 тыс. кв. м. Отмечено наличие шести потенциальных резидентов промпарка, планирующих реализовать проекты с общим объемом инвестиций 0,6 млрд руб. и созданием более 300 рабочих мест», - сообщало минвостокразвития РФ в июне этого года.

В сегодняшнем пресс-релизе краевого правительства говорится о «порядка семи проектов». Отмечается, что акцент в «Кадалинском» планируется, в частности, сделать на информационных технологиях.

Фото: сайт «Индустриальные парки и технопарки России»

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