Жителей Читы и Краснокаменска пересаживают на самокаты

Министерство экономического развития Забайкальского края объявило о поиске инвесторов для организации проката электросамокатов. Услугу кикшеринга региональные власти хотят создать в Чите и Краснокаменске.

По мнению замминистра экономического развития Забайкалья Дениса Рысева, кикшеринг является высокодоходным бизнесом. Необходимую сумму первоначальных вложений он оценил в 5-10 млн руб.

«Для нашего региона это пока не очень популярный вид бизнеса, но нужно идти в ногу со временем», - сказал чиновник официальному порталу Забайкальского края.

Как сообщил Sibnovosti.ru, электросамокатами пользуются дворники, работающие в левобережной части Красноярска.

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