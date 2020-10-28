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Жителей Читы и Краснокаменска пересаживают на самокаты

Главная Экономика
Чита
08:59 28 Октября 2020
минэкономразвития, прокат, инвестиции
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство экономического развития Забайкальского края объявило о поиске инвесторов для организации проката электросамокатов. Услугу кикшеринга региональные власти хотят создать в Чите и Краснокаменске.

По мнению замминистра экономического развития Забайкалья Дениса Рысева, кикшеринг является высокодоходным бизнесом. Необходимую сумму первоначальных вложений он оценил в 5-10 млн руб.

«Для нашего региона это пока не очень популярный вид бизнеса, но нужно идти в ногу со временем», - сказал чиновник официальному порталу Забайкальского края.

Как сообщил Sibnovosti.ru, электросамокатами пользуются дворники, работающие в левобережной части Красноярска.  

Фото: pixabay.com

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