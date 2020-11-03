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Забайкалью не хватает строителей

Главная Экономика
Чита
10:50 3 Ноября 2020
строительство, обучение, министр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае необходимо обучать собственные кадры для работы в строительной отрасли. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Министр совершил рабочую поездку в регион. В Чите он провел совещание с участием застройщиков. Проблема нехватки кадров стала актуальной в связи с эпидемией коронавируса – из-за закрытия границ строительный комплекс Забайкалья лишился значительной части работников.  

«Регион может взять на себя обязательства по подготовке материально-технической базы колледжей, застройщики дать в качестве преподавателей своих лучших мастеров-производственников и практические площадки для отработки навыков. Это работа даст результаты через три-четыре года…», - считает Владимир Якушев (цитата по официальному порталу Забайкальского края).

По данным краевых властей, в этом году в Забайкалье должно быть введено 175 тыс. кв. м жилья. План до 2030 года – более 3 млн кв. м. Согласно сообщению Забайкалкрайстата, в январе-сентябре 2020 года в регионе построили 1,1 тыс. квартир общей площадью жилых помещений 97,4 тыс. кв. м (89,9% к уровню аналогичного периода прошлого года).

Как писали Sibnovosti.ru, такая же проблема с нехваткой кадров в строительной отрасли возникла в Иркутской области.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

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