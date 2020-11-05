В Забайкалье сотни населенных пунктов остаются без сотовой связи

В Забайкальском крае в течение месяца будет подготовлена программа по обеспечению всех населенных пунктов устойчивой сотовой связью и интернетом. Такую задачу поставил первый вице-премьер регионального правительства Андрей Кефер.

Об этом он заявил в ходе совещания, которое прошло в забайкальском правительстве с участием операторов сотовой связи. Согласно представленной на совещании информации, в настоящее время в 268 поселениях края нет сотовой связи. Еще в 105 населенных пунктах при наличии такой связи отсутствует доступ в интернет.

По данным официальной портала Забайкалья, выступивший на совещании заместитель министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Евгений Самойлов сообщил о том, что в Красночикойском и Борзинском районах края реализуют пилотные проекты, в которых затраты на создание объектов связи разделены между муниципалитетом и оператором. Чиновник посчитал такую практику эффективной.

«Информация должна быть максимально точной, с учетом численности населения и потребности в средствах. Это позволит краевому минфину учесть данные расходы при формировании бюджета на следующий год и плановый период», - сказал Андрей Кефер о предстоящей работе над созданием программы.

Фото: министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края