Для забайкальского «Удокана» построили базу снабжения

«Байкальская горная компания» (БГК) завершила строительство корпуса материально-технического снабжения. Объект предназначен для будущего горно-металлургического комбината «Удокан» в Забайкальском крае.

По данным БГК, здание предназначено для хранения запасных частей, агрегатов, расходных материалов, ГСМ и др. Он призвано обеспечить работу объектов технологического комплекса, а также потребности сервисного центра, энерго- и горно-транспортного цехов.

«В настоящее время все наружные работы на объекте завершены, в здании выполняется монтаж инженерных сетей и оборудования, а также комплекс отделочных работ», - сообщил сайт БГК со ссылкой на гендиректора компании Германа Миронова.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе этого года БГК объявила о начале строительства в поселке Чара вахтового комплекса. Эти работы предполагается завершить в декабре 2021 года.

Фото: сайт ООО «Байкальская горная компания»