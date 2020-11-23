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Кредиторскую задолженность забайкальских медучреждений сократят на треть

Главная Экономика
Чита
11:37 23 Ноября 2020
вице-премьер, законодательное собрание, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
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Кредиторскую задолженность медицинских учреждений Забайкальского края к концу года удастся сократить примерно до 800 млн руб. Об этом сообщила и. о. вице-премьера правительства региона Инна Щеглова.

Цифру она назвала, отвечая на вопросы депутатов комитета по бюджетной и налоговой политике законодательного собрания Забайкалья. По данным Инны Щегловой, на 16 ноября объем кредиторской задолженности составлял 1,2 млрд руб.

«Есть график по ее снижению, однако на конец отчетного периода не менее 800 млн руб. все же останется, несмотря на то, что ведется работа по дорожной карте, благодаря которой за два последних месяца задолженность снижена на 168 млн руб.», - привел слова и. о. вице-премьера сайт краевого парламента.

Как писали Sibnovosti.ru, причиной роста задолженности в этом году стал простой медицинских учреждений во время эпидемии коронавирусной инфекции.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края

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