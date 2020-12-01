В Забайкалье отремонтировали автодорогу для пяти районов

В Забайкальском крае после капитального ремонта открыта дорога, которая соединяет между собой сразу пять районов. Она также связывает их с федеральной трассой Чита – Забайкальск, передает «Общественное телевидение России».

Ее длина превышает 40 км. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были благоустроены четыре участка трассы Ивановка - Александровский Завод - Борзя.

Всего по нацпроекту в этом году в крае отремонтируют почти 200 км асфальтового покрытия.

Фото: сайт ФКУ Упрдор «Забайкалье»