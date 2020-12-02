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Стоимость строительства туберкулезной больницы в Чите составит 6,81 млрд рублей

Главная Экономика
Чита
09:40 2 Декабря 2020
строительство, больница, экспертиза
Автор: Sibnovosti.ru
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Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект создания в Чите туберкулезной больницы. Стоимость строительства составит 6,81 млрд руб.

«Для Забайкальского края строительство современной туберкулезной больницы – острая необходимость: так как на данный момент в регионе в два раза ниже показатель обеспеченности туберкулезными койками. Кроме того, в действующем здании фтизиопульмонологического центра - 1968 года постройки - не соблюдаются санитарные нормы размещения больных, нет возможности разделить потоки пациентов», - рассказал об актуальности проекта официальному порталу Забайкальского края главный фтизиатр Дальневосточного федерального округа, главврач краевого фтизиопульмонологического центра Павел Фадеев.

О начале работы над проектом больницы забайкальские власти сообщали в апреле 2019 года. В ее состав войдут стационар на 250 коек и поликлиника на 200 посещений в смену. Также будет предусмотрено отделение интенсивной терапии и реанимации. По данным правительства региона, источник финансирования строительства федеральный центр определит в 2021 году.

В конце ноября Главгосэкспертиза сообщала о положительном заключении на проектно-сметную документацию на строительство здания спортивного комплекса для барнаульского филиала Финансового университета при правительстве РФ. Четырехэтажное здание общей площадью 4,8 тыс. кв. м построят на пр. Ленина.

Фото: официальный портал Забайкальского края

 

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