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В Забайкалье отремонтировали дорогу к Ивано-Арахлейским озерам

Главная Экономика
Чита
18:43 2 Декабря 2020
озеро, ремонт, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае после ремонта открыта дорога, которая ведет к популярному у местных жителей месту отдыха - Ивано-Арахлейским озерам. Как сообщает «Общественное телевидение России» (ОТР), летом это один из самых загруженных участков, в сутки здесь проезжает до 20 тыс. машин.

Дорога до села Беклемишево – это 50 км. Водители особенно жаловались на последние 20 км пути, их ремонт проходил в два этапа. В прошлом году заменили первые 10 км на подъезде к селу, в этом году работы завершили. Теперь здесь новый асфальт, на который подрядчик дает гарантию восемь лет.

«Очень часто по этой дороге ездим на озера отдыхать. До ремонта было сложно. Было много просадок, трещин в асфальте. Поток затормаживался, вроде дорога длинная, ровная, но трудности встречались по дороге. Сейчас проехались, видим, что ровная, хорошая. Пока претензий нет, ждем лета, там будем уже тестировать по полной», - сказал ОТР житель Читы Виктор Соловьев.

Всего на ремонт двух самых проблемных участков было потрачено 268 млн руб. Дорогу продолжат ремонтировать и дальше. На очереди еще 10 км пути – уже от Беклимишево до регионального центра. Асфальт здесь заменят в следующем году.

Фото: пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

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