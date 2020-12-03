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В столице Забайкалья отремонтировали дамбу на левом берегу Читинки

Главная Экономика
Чита
10:11 3 Декабря 2020
ремонт, река, паводок
Автор: Sibnovosti.ru
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В Чите завершен ремонт дамбы на левом берегу реки Читинки. Межведомственная комиссия приняла работу подрядчика.

По данным правительства региона, всего было отремонтировано 4,5 км сооружений. Стоимость работ составила около 7 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, сильный паводок в Чите в 2018 году повредили защитные сооружения. Были разрушены водопропускные сооружения, просело тело дамбы.

«По результатам обследований инженерных сооружений, защищающих город от паводков, было принято решение об их ремонте, так как сооружения находились в неудовлетворительном состоянии. Участок дамбы по ул. 1-я Ипподромная был в аварийном состоянии»,- процитировал официальный портал Забайкальского края министра природных ресурсов региона Сергея Немкова.

В 2021 году ремонтные работы пройдут на правом берегу Читинки.

Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края

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