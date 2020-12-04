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Стали известны параметры бюджета Забайкальского края на 2021 год

Главная Экономика
Чита
09:16 4 Декабря 2020
бюджет, министр, финансов
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае стали известны основные параметры бюджета региона на 2021 год. Их привела министр финансов Вера Антропова.

По ее данным, доходы бюджета запланированы в объеме 84 млрд руб. Рост по сравнению с показателем 2020 года составит 10,6 млрд руб. (14,5%). При этом собственные доходы планируются в объеме 45 млрд руб. (плюс 3,5 млрд руб.). Объем безвозмездных поступлений, которые носят целевой характер и будут направлены на развитие инфраструктуры Забайкальского края, увеличен на 7,5 млрд руб. Расходы запланированы в объеме 85 млрд руб.

Как уточнил официальный портал Забайкальского края, законопроект о бюджете Забайкальского края будет внесен на рассмотрение в законодательное собрание региона после получения положительного заключения от федерального министерства финансов.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

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