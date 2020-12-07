Забайкальским депутатам придется рассмотреть проект бюджета за три недели

Проект бюджета Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов депутатам регионального парламента придется рассматривать в высоком темпе. Документ только что поступил в законодательное собрание.

Сегодня в заксобрании определят порядок рассмотрения документа, который правительство края представило 4 декабря. Решение по этому вопросу примет совет краевого парламента. По словам первого вице-спикера заксобрания Дмитрия Тюрюханова, на рассмотрение проекта бюджета депутатам отведено всего три недели.

«При этом ни один этап обсуждения не может быть исключен, а принять документ нам необходимо не позднее 29 декабря, чтобы успеть его опубликовать для вступления в силу», - пояснил он сайту заксобрания.

Как писали Sibnovosti.ru, доходы бюджета Забайкальского края на 2021 год запланированы в объеме 84 млрд руб. Рост по сравнению с показателем 2020 года составит 10,6 млрд руб. (14,5%). При этом собственные доходы планируются в объеме 45 млрд руб. (плюс 3,5 млрд руб.). Расходы запланированы в размере 85 млрд руб.

Фото: сайт законодательного собрания Забайкальского края