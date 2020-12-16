Забайкальским перевозчикам удвоят штрафы

Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края предложило удвоить штрафы для перевозчиков за нарушение правил обслуживания пассажиров, а также маршрута и расписания движения транспорта. Соответствующий законопроект направлен в законодательное собрание региона.

Согласно документу, например, за нарушение маршрутов и расписания перевозчикам грозит штраф от 6 тыс. до 14 тыс. руб. для должностных лиц и от 10 тыс. до 20 тыс. руб. - для юридических лиц. В случае повторного нарушения они могут возрасти до 30 тыс. и 60 тыс. руб. соответственно.

По оценке минстроя, действующие размеры штрафов не оказывают на нарушителей должного впечатления. Поэтом у если в 2017 году к административной ответственности за нарушение маршрута перевозок и расписания движения транспорта было привлечено 159 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то в 2018 году – уже 264 , а в 2019-м – 453.

По данным сайта законодательного собрания Забайкальского края, профильный комитет регионального парламента – по государственной политике и местному самоуправлению – одобрил законопроект. В первом чтении он может быть принят на сессии 23 декабря.

Фото: страница законодательного собрания Забайкальского края в соцсети «ВКонтакте»