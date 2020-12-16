17 декабря
Чита
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Забайкальским перевозчикам удвоят штрафы

Главная Экономика
Чита
10:30 16 Декабря 2020
законопроект, штрафы, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края предложило удвоить штрафы для перевозчиков за нарушение правил обслуживания пассажиров, а также маршрута и расписания движения транспорта. Соответствующий законопроект направлен в законодательное собрание региона.

Согласно документу, например, за нарушение маршрутов и расписания перевозчикам грозит штраф от 6 тыс. до 14 тыс. руб. для должностных лиц и от 10 тыс. до 20 тыс. руб. - для юридических лиц. В случае повторного нарушения они могут возрасти до 30 тыс. и 60 тыс. руб. соответственно.

По оценке минстроя, действующие размеры штрафов не оказывают на нарушителей должного впечатления. Поэтом у если в 2017 году к административной ответственности за нарушение маршрута перевозок и расписания движения транспорта было привлечено 159 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то в 2018 году – уже 264 , а в 2019-м – 453.

По данным сайта законодательного собрания Забайкальского края, профильный комитет регионального парламента – по государственной политике и местному самоуправлению – одобрил законопроект. В первом чтении он может быть принят на сессии 23 декабря.

Фото: страница законодательного собрания Забайкальского края в соцсети «ВКонтакте»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Читы: Забайкальскую шерсть впервые отправят в Индию

Забайкальскую шерсть впервые отправят в Индию

15 Декабря 2020 г.
Объем контракта составил 61 млн рублей
Новости Читы: Забайкальским депутатам придется рассмотреть проект бюджета за три недели

Забайкальским депутатам придется рассмотреть проект бюджета за три недели

7 Декабря 2020 г.
Его необходимо принять до 29 декабря
Новости Читы: Стали известны параметры бюджета Забайкальского края на 2021 год

Стали известны параметры бюджета Забайкальского края на 2021 год

4 Декабря 2020 г.
Доходы региона должны вырасти по сравнению с 2020 годом
Новости Читы: В столице Забайкалья отремонтировали дамбу на левом берегу Читинки

В столице Забайкалья отремонтировали дамбу на левом берегу Читинки

3 Декабря 2020 г.
Защитные сооружения были повреждены паводком в 2018 году
Новости Читы: В Забайкалье отремонтировали дорогу к Ивано-Арахлейским озерам

В Забайкалье отремонтировали дорогу к Ивано-Арахлейским озерам

2 Декабря 2020 г.
Летом за сутки по ней проезжает до 20 тыс. автомобилей
Новости Читы: Стоимость строительства туберкулезной больницы в Чите составит 6,81 млрд рублей

Стоимость строительства туберкулезной больницы в Чите составит 6,81 млрд рублей

2 Декабря 2020 г.
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Жительница Читы сдала соседскую квартиру

Жительница Читы сдала соседскую квартиру

15 Декабря 2020 г.
Хозяева обнаружили квартиранта после возвращения из отпуска
Новости Читы: COVID-19 в Забайкалье атакует торговлю и промышленность

COVID-19 в Забайкалье атакует торговлю и промышленность

14 Декабря 2020 г.
В этих отраслях отмечен резкий рост числа заболевших
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru